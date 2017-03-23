Англия

Канониры готовы предложить Барселоне 25 миллионов фунтов за полузащитника Арду Турана.

Решение серьезно видоизменить состав Арсенала летом заставляет Канониров уже сейчас зондировать почву на предмет приобретения футболистов, которые понадобятся Арсену Венгеру для создания действительно конкурентноспособной команды.

Одним их тех, кого хотел бы видеть на Эмирэйтс Венгер, является полузащитник сборной Турции и Барселоны Арда Туран. По мнению тренера Арсенала, Арда вполне способен заменить Месута Озиля, собирающегося покинуть команду летом. При этом турок, что очень важно, способен привнести в действия Канониров энергию и агрессию, которых им так не хватало. Как сообщает The Times, лондонцы готовы заплатить Барселоне за 30-летнего футболиста 25 миллионов фунтов.

Арда Туран 2 года назад перешел в Барселону из Атлетико примерно за ту же сумму, однако за время на Камп Ноу лишь 22 раза выходил в стартовом составе. Срок действия контракта Турана с каталонцами истекает через три года.