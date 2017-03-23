Англия

У полузащитника Тоттенхэма Муссы Сиссоко не сложились отношения с тренером Шпор Маурисио Почеттино.

В отличие от голкипера сборной Франции и Тоттенхэма Уго Льориса, готового остаться в команде до тех пор, пока ее возглавляет Маурисио Почеттино, у его соотечественника Муссы Сиссоко противоположное настроение.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник и тренер никак не могут найти общий язык, в следствие чего Сиссоко провел на поле в нынешнем сезоне лишь 1029 минут. Футболист, к которому проявляют интерес Кристал Пэлас и Интер, желает иметь больше игровой практики и уверен, что при Почеттино это невозможно. "Если Почеттино останется тренером и в будущем сезоне, то мое положение не изменится, — заявил француз. — И в таком случае мне лучше уйти в другую команду".

В следующем месяце представители Сиссоко проведут встречу с руководством Тоттенхэма, на которой должны определиться перспективы футболиста в составе Шпор.