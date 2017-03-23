Англия

Опытный шведский защитник Йонас Ольссон продолжит карьеру на родине.

Защитник Вест Бромвича Йонас Ольссон вернулся в Швецию, где будет выступать за Юргорден.

Опытный футболист выступал за Дроздов с 2008 года, и за это время провел 261 матч, в которых забил 14 голов.

"Это все случилось так быстро и у меня не было возможности сказать слова благодарности многим людям", — сказал Ольссон официальному сайту ВБА.

"Я вернусь при первой возможности, чтобы сделать это. Но я правда признателен клубу за помощь в осуществлении этого трансфера", — признался защитник.

"Я чувствую, что у меня впереди еще несколько хороших лет, Но на уровне ВБА я видел, что мне все тяжелее и тяжелее получать игровое время в первой команде. Альбион был и всегда будет большой частью моей жизни и здорово чувствовать, что я покидаю клуб, когда он на таких позициях", — попрощался игрок с ВБА.

В этом сезоне 34-летний Ольссон сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах за ВБА.

Стоит также отметить, что Ольссон не единственный известный шведский игрок в составе Юргордена. Ранее клуб подписал вратаря Андреаса Исакссона и полузащитника Кима Челсьтрема.