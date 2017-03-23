Англия

Защитник МЮ Андер Эррера считает, что Давид де Хеа может стать легендой клуба.

Защитник сборной Испании и Красных дьяволов Андер Эррера хочет, чтобы вратарь Давид де Хеа остался в Манчестере.

"Я хотел бы играть с де Хеа долгое время, для меня он лучший. Три года подряд он становилься лучшим игроком МЮ. У Давида отличная реакция. Хочу, чтобы он и дальше играл в МЮ. Де Хеа может стать легендой клуба", — заявил Эррера в эфире Radio Marca.



Отметим, что соглашение Давида де Хеа с Манчестер Юнайтед действует до лета 2019 года.