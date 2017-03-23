Англия

Лишь с 4-й попытки Ириски смогли найти участок для строительства новой арены.

После долгих попыток найти место для постройки современной арены, клуб наконец-то договорился с хозяевами земельного участка в районе Брамли Мур Док на берегу реки Мерси. Именно здесь будет возведен стадион стоимостью 300 миллионов фунтов, ориентировочная вместимость которого составит 55000 мест.

С 1892 года Гудисон Парк является домашней ареной для Эвертона, однако небольшая вместимость стадиона — 39572 места — явно не соответствует современным реалиям и растущим амбициям клуба из Ливерпуля.

В 2003 году планы возведения стадиона в районе Кингз Док провалились из-за того, что клуб смог собрать лишь 125 миллионов фунтов из необходимых 155. Спустя шесть лет протесты поклонников Ирисок заставили отказаться от строительства в районе Киркби, а год назад попытка укорениться в Уолтон Холл Парке была встречена в штыки местными жителями.

На сей раз с "аборигенами" проблем не предвидится, да и финансовые трудности после того, как в феврале прошлого года 49% акций клуба выкупил иранский миллиардер Фархад Мошири, Эвертону не грозят.

Строительство нового стадиона и сам Мошири, и тренер Ирисок Рональд Куман считают ключевым моментом в реализации их совместных планов вывести Эвертон в европейскую элиту.