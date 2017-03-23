Англия

Легендарный экс-наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон поделился своим мнением о полузащитнике Бастиане Швайнштайгере, перешедшим из стана Красных Дьяволов в Чикаго Файр.

На этой неделе Швайнштайгер подписал контракт сроком на один год с командой Чикаго Файр, выступающей в МЛС.

В Манчестер Юнайтед Бастиан отыграл полтора сезона, и данный этап карьеры сложно назвать успешным. Под руководством Жозе Моуриньо немец появлялся на поле крайне редко. Тем не менее, сэр Алекс верит, что у 32-летнего Швайни еще остался порох в пороховницах.

"Думаю, он еще на многое способен", — сказал Фергюсон.

"К сожалению, в прошлом сезоне он получил травму и пропустил достаточно длительный период. Когда же он вернулся, команду уже возглавил новый тренер, а у Жозе были свои собственные идеи".

"Переход Швайнштайгера в Файр состоится как раз в подходящее для него время. Он – большая личность. Среди игроков и болельщиков Юнайтед он снискал огромную популярность. Он еще себя покажет", — считает сэр Алекс.

В нынешнем сезоне Бастиан появлялся на поле лишь в четырех официальных матчах, при этом так и не сыграл ни одного поединка в Премьер-лиге. В последний раз он принимал участие в матче Лиги Европы против Сент-Этьенна 22 февраля.