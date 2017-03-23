Англия

Защитник Арсенала Лоран Косельны считает хавбека Челси Нголо Канте лучшим футболистом английского чемпионата в нынешнем сезоне.

Опорный полузащитник Челси проводит фантастический сезон, идеально вписавшись в излюбленную схему Антонио Конте – 3-4-3.

Именно с прекрасной игрой Канте английская пресса связывает столь уверенный рывок Аристократов, которые на всех парах мчатся к заветному чемпионству.

К хвалебным одам в адрес Нголо присоединился и Косельны, который, несмотря на наличие в Арсенале таких звезд как Месут Озил и Алексис Санчес, лучшим игроком АПЛ считает именно французского хавбека.

"Для меня Канте – лучший игрок чемпионата", — сказал Лоран.

"Он хорошо адаптировался в новом клубе. У него был сложный первый месяц, но после поражения от Арсенала он прогрессировал невероятными темпами".

"Нголо прекрасно знает, на что он способен, а на что нет. Он изнуряет оппонентов и отдает мяч своим игрокам атаки".

Канте провел за Челси 27 поединков в АПЛ, отметившись 1 голом.