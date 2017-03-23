Англия

Итальянская федерация футбола наградит бывшего наставника Лестера Клаудио Раньери.

Вслед за сверхуспешным сезоном и крупными индивидуальными наградами в жизни Клаудио последовало обидное увольнение с поста наставника Лис.

Теперь же Раньери ожидает очередной приятный момент, ведь Федерация футбола Италии вручит ему специальную награду. Обладателем приза Клаудио станет на следующей неделе.

"Специальная награда под названием Panchina d'Oro (Золотая скамейка) будет вручена Клаудио Раньери – главному герою необычайного путешествия Лестера, человеку, с которым они выиграли Премьер-лигу", — говорится в сообщении федерации.

Событие состоится в итальянском национальном тренировочном центре Коверчиано в понедельник.