Англия

Главный тренер Красных дьяволов Жозе Моуриньо считает, что в раздевалке МЮ не хватало такого футболиста, как нападающий Златан Ибрагимович.

Моуриньо настаивает, что подписание летом прошлого года Златана была очень важным для построения новой команды, так как до этого в Манчестере не хватало футболиста, который обладает такой личностью.

"Манчестер Юнайтед уже не имеет в своем составе таких футболистов, как Гиггз, Скоулз или Рой Кин", — цитирует менеджера France Football.

"Есть конечно Руни и Каррик, которые являются последними игроками такого поколения, и есть группа новых футболистов, которым, было необходимо адаптироваться".

"Именно поэтому для меня было важно получить Ибрагимовича. В нашей команде он, не будучи англичанином и не зная культуры клуба, имеет авторитет и обладает сильной личностью".

В этом сезоне за Красных дьяволов 35-летний Швед сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.