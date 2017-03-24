Англия

Ливерпуль усилил свой интерес к защитнику Бернли Майклу Кину после успешного дебюта в сборной Англии.

Защитник Бернли Майкл Кин добился ощутимого прогресса в этом сезоне и вскоре должен пойти на повышение. Игрок уже дебютировал в сборной Англии, где провел очень качественную игру.

К 24-летнему защитнику проявлял интерес Манчестер Юнайтед, однако теперь в борьбу включился и Ливерпуль.

Бернли уже готов к тому, чтобы расстаться со своим защитником. У Кина истекает контракт через год, но в клубе не теряют надежд выручить за футболиста порядка 23 миллионов евро. При этом, клуб пытался удержать защитника у себя, и предлагал ему самую высокую зарплату в клубе, но сам Кин смотрит в сторону более амбициозных команд.