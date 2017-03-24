Англия

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир доволен паузой, возникшей из-за международных матчей.

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир сумел оживить игру команды, которая под его руководством одержала три победы в трех матчах АПЛ. После впечатляющей серии Лестер был вынужден приостановить выступления из-за перерыва на матчи сборных.

По мнению Шекспира, перерыв на матчи сборных не навредит Лестеру, а наоборот принесет пользу.

"Я считаю, что это хорошо для нас, потому что в последние недели мы потратили много сил. Перерыв пришел в нужный момент", — считает Шекспир.

"Конечно, у нас есть игроки, которые отправились в сборные, так что всегда есть опасения, что они могут там травмироваться", — добавил тренер Лестера.

После перерыва на матчи сборных Лестер ожидают два домашних матча за четыре дня — против Стока и Сандерленда. В случае победы в этих играх, Лестер с большой вероятностью обезопасит себя от борьбы за выживание.

Стоит отметить, что Лестер принял решение назначить Шекспира главным тренером до конца сезона.