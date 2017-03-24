Англия

Бывший защитник Арсенала, ныне капитан Гамбурга, Йохан Джуру попал в сферу интересов Вест Хэма.

После завершения текущего сезона срок действия контракта Джуру с Гамбургом истекает, и пока стороны не пришли к новому соглашению.

По информации Bild, Вест Хэм может воспользоваться этой ситуацией и предложить контракт защитнику.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Кристал Пэлас хотел подписать Йохана, но попытка Орлов не увенчалась успехом.

Джуру уже имеет опыт выступлений в АПЛ, в период с 2007 по 2013 год он играл за Арсенал.

В этом сезоне на счету 30-летнего швейцарца 16 матчей во всех турнирах за Габмург.