Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана считает, что плеймейкер Шпор Деле Алли обладает особым талантом.

Полузащитник Тоттенхэма стал ключевым игроком своей команды в последних двух сезонах.

Лаллана считает, что его партнер по сборной Алли быстро стал важным игроком для Англии. Также Адам говорит от том, что Деле нужно дать еще немного времени для развития.

"Алли — фантастический игрок. Великолепный футболист для Англии", — сказал Лаллана.

"Он особенный. Мне нравится то, как они выполняет свою работу. Деле бесстрашен, он очень храбр".

"Но люди должны быть терпеливы к нему. Он еще молод, но уже играет выше своих лет, а ему еще нет 21 года".

"Думаю, Алли очень силен психологически. Несмотря на возраст, вы можете уговорить его стать капитаном сборной Англии. Деле станет лучшим игроком, а повязка может дать ему определенную ответственность".

В этом сезоне на счету 20-летнего полузащитника 39 матчей за Шпор во всех турнирах, в которых он забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.