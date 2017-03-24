В связи с активным интересом Интера к Антонио Конте, руководство Челси начало предпринимать шаги для удержания тренера. 

В частности, Роман Абрамович предлагал Конте подписать нападающего Барселоны Неймара. Сам тренер не заинтересовался этим предложением и заблокировал трансфер. Владелец Челси дал понять, что готов подписать любого футболиста, которого хочет видеть Конте в клубе. 

Сам наставник ничего не говорит по поводу своего будущего в Челси, что лишь способствует возникновению новых слухов. 

Стоит отметить, что Челси и Манчестер Юнайтед ведут борьбу за Клаудио Маркизио. 