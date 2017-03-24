Англия

Владелец Челси Роман Абрамович хотел совершить крупную сделку, чтобы убедить Антонио Конте остаться на посту тренера.

Конте не захотел видеть Неймара в Челси, Getty Images

Конте не захотел видеть Неймара в Челси, Getty Images

В связи с активным интересом Интера к Антонио Конте, руководство Челси начало предпринимать шаги для удержания тренера.

В частности, Роман Абрамович предлагал Конте подписать нападающего Барселоны Неймара. Сам тренер не заинтересовался этим предложением и заблокировал трансфер. Владелец Челси дал понять, что готов подписать любого футболиста, которого хочет видеть Конте в клубе.

Сам наставник ничего не говорит по поводу своего будущего в Челси, что лишь способствует возникновению новых слухов.

Стоит отметить, что Челси и Манчестер Юнайтед ведут борьбу за Клаудио Маркизио.