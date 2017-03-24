Англия

Полузащитник Канониров Гранит Джака не считает, что его клуб в чем-то уступает грозной команде Карло Анчелотти.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов завершился для Арсенала очередным за последние годы поражением от Баварии уже на стадии 1/8 финала. Начиная с 2012-го мюнхенцы трижды встречались с командой Венгера в плей-офф, и трижды выбивали Канониров из турнира.

В нынешнем же сезоне Бавария не просто одержала победу, а разгромила Арсенал со счетом 10:2 по сумме двух матчей. Несмотря на это, Гранит Джака считает, что его команда находится на одном уровне с чемпионом Германии.

"В Арсенале я нашел то, что искал. Прекрасный город, выдающийся клуб. Единственное, чего нам давно не хватает – трофеи, но и это в ближайшее время изменится".

"После поражения от Баварии чувствовал себя ужасно", — сказал Джака.

Затем журналист спросил его, или счет на табло отражает разницу между клубами, на что Гранит ответил:

"Нет, не совсем. На мой взгляд Арсенал и Бавария находятся на одном уровне".

Джака отыграл 90 минут в обеих матчах Канониров против команды из Мюнхена, однако результативными действиями не отметился.