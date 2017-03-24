Англия

Экс-полузащитник Арсенала Пол Мерсон считает, что нынешний тренер Канониров Арсен Венгер должен проработать еще год, после чего уступить свой пост Патрику Виейра.

По мнению бывшего полузащитника Арсенала и сборной Англии Пола Мерсона, сейчас поклонники Канониров разделились на два лагеря — противников и приверженцев Арсена Венгера. И единственным, кого с распростертыми объятиями встретили бы и те, и другие, мог бы стать легендарный экс-капитан команды Патрик Виейра.

"Мой инстинкт подсказывает мне, что Патрик Виейра мог бы стать идеальным преемником для Арсена Венгера, — сказал Мерсон, нынче работающий на Sky Sport. — Я не удивлюсь, если Арсен отработает на Эмирэйтс еще один сезон, а потом ему на смену придет Патрик".

"Кто-то скажет, что Виейра еще слишком неопытен для того, чтобы возглавить такой великий клуб. Однако я считаю, что своей работой в Манчестер Сити и Нью-Йорк Сити Патрик продемонстрировал, что является многообещающим специалистом. Кроме того, он — легенда Арсенала, и он отдаст всего себя, чтобы периоды, подобные нынешнему, в истории команды не повторялись".

После завершении карьеры игрока в 2011 году, Патрик Виейра с 2013-го по 2015-й годы работал с "молодежкой" Манчестер Сити, а с 1 января 2016 года возглавил американский клуб Нью-Йорк Сити, с которым занял второе место в регулярном сезоне МЛС.