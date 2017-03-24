Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прилетел в Загреб на матч отборочного цикла к чемпионату мира-2018.

Как сообщает хорватское издание Vecernji List, наставник Красных дьяволов Жозе Моуриньо прилетел в Хорватию переговорить с хавбеком Интера Иваном Перишичем, который пропустит матч с Украиной из-за красной карточки.

МЮ готов заплатить за футболиста 40 млн евро, а его трансферу могут поспособствовать хорошие отношения Моуриньо с руководством миланцев.

Перишич проводит впечатляющий сезон в Интере, где он забил девять голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах.

Интер подписал Перишича из Вольфсбурга летом 2015 года за сумму около 16 млн. евро. Действующий контракт хорвата с нерадзурри рассчитан до 2020 года.