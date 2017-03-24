Англия

Полузащитник Арсенала Гранит Джака считает, что критики несправедливо выставляют его "безмозглым идиотом".

Джака, который перешел в Арсенал из менхенгладбахской Боруссии прошлым летом, получил две красные карточки в этом сезоне, последняя из которых, в матче против Бернли, привела к четырехматчевой дисквалификации.

Бывший игрок Канониров Мартин Киоун предположил, что причиной дисциплинарных проблем Джаки является лень, и посоветовал швейцарцу чаще отрабатывать отборы на тренировках.

"Я подвергаюсь нападкам людей, которые не знают, как упорно я работаю. Они выставляют меня безмозглым идиотом и грязным игроком, но они совершенно меня не знают", — сказал Джака.

Кроме двух удалений в этом сезоне Джака также получил восемь желтых карточек.