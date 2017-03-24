Англия

Менеджер Арсенала Арсен Венгер сообщил, что в 2013 году у них было соглашение с нападающим Ливерпуля Луисом Суаресом.

Летом 2013 года Арсенал предлагал Ливерпулю за Суареса 40 000 001 фунт, что, как сообщалось, было на 1 фунт больше его суммы выкупа.

Позже владелец Ливерпуля Джон Генри подтвердил, что у Суареса действительно была клаусула в размере 40 млн. фунтов, но клуб решил не отпускать нападающего.

"Он был очень близок к переходу в Арсенал. У нас было соглашение с игроком. Нам ошибочно сообщили, что у него есть клаусула, минимальная клаусула, но у нас было соглашение с игроком. Можете спросить его", — сказал Венгер.

"Я уверен, что он хотел перейти к нам, но затем Ливерпуль убедил его остаться еще на один сезон, улучшил его контракт и пообещал продать за границу через год".

Суарес провел в Ливерпуле еще один сезон, после чего был продан в Барселону за 75 млн. фунтов.