Англия

Барселона готова предложить полузащитнику Лестера Рияду Марезу переехать в Испанию, но Лисы хотят получить за своего футболиста 40 миллионов фунтов.

Марез является целью каталонцев на ближайшее трансферное окно, вероятно Блаугранас сделает официальное предложение Лестеру в конце сезона.

Алжирец никогда не скрывал своего желания играть за Барселону вместе со своим кумиром Лионелем Месси. Но чемпионы Англии буду просить существенную плату за своего звездного игрока, если интерес Барсы перерастет в официальное предложение.

В августе 2016 Рияд подписал новой контракт с Лисами по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю, но в этом соглашении отсутствует конкретная сумма выкупа футболиста. Это означает то, что Лестер может называть любую сумму за своего полузащитника.

Если Марез все-таки решит покинуть команду, руководство Лестера намерено получить больше 30 миллионов фунтов, которые им заплатил Челси за трансфер Канте летом прошлого года.

Ожидается, что за трансфер алжирца Лисы намерены просить не менее 40 миллионов фунтов.

Отвечая на вопрос о Барселоне Марез сказал: "Это не моя цель или мечта, но, очевидно, все хотят играть с Месси. Возможно, в один прекрасный день. Почему бы и нет?".

"Я всегда смотрю матчи Барселоны дома по телевизору, мне нравится то, как они играют. Для меня, Месси — лучший из лучших. Вы ничего не можете ему сказать, он босс", — добавил Рияд.

В текущем сезоне за Лестер 26-летний полузащитник сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

