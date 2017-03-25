Англия

Сегодня на Энфилде состоится благотворительный матч между легендарными игроками Ливерпуля и Реала.

Матч на Энфилде станет для Ливерпуля своеобразной возможностью взять реванш за поражение в аналогичном поединке на Сантьяго Бернабеу в 2015 году со счетом 2:4.

Красных в этой благотворительной игре будет возглавлять Иан Раш, а капитанскую повязку на руку наденет Робби Фаулер.

Также в матче примут участие такие игроки, как Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Гари Макаллистер, Майкл Оуэн, Луис Гарсия, Патрик Бергер, Салиф Диао, Ежи Дудек, Джейсон Макэтир, Владимир Шмицер, Дэвид Томпсон, Сандер Вестервельд, Дитмар Хаманн, Джон Олдридж, Йон Арне Риисе, Фил Бэбб и Даниэль Аггер.

Со стороны Реала на поле появятся Эмилио Бутрагеньо, Роберто Карлос, Луиш Фиго и многие другие.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.