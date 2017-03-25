Англия

Манчестер Сити был оштрафован за нарушение антидопинговых правил.

Манчестер Сити позволил себе три раза нарушить антидопинговые правила FA. Все нарушения были зафиксированы в течении пяти месяцев.

В феврале клуб был оштрафован на 35 тысяч фунтов, но объяснение по нарушениям клуб направил лишь в марте.

Манчестер Сити не уведомил FA о дополнительной тренировке, которая состоялась 12 июля 2016 года.

Также игрок первой команды пропустил допинг-тест 1 сентября 2016 года, поскольку клуб направил неверный адрес отеля.

Третье нарушение состоялось 7 декабря, когда шесть игроков резервной команды не прибыли на допинг-тест, потому что клуб предоставил им выходной.

Представители Сити объяснили, что нарушения были связаны с "административными ошибками", а также тем, что новый тренер Хосеп Гвардиола был незнаком с действующими правилами.

В свою очередь, независимая комиссия критически оценила неспособность Сити выполнить свои обязательства и прислушаться к предупреждениям.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал Манчестер Сити, Арсенал и Баварию.