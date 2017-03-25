Англия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус, который сейчас восстанавливается после перелома плюсневой кости, надеется выйти на поле в нынешней компании.

Незадолго после яркого дебюта за Сити Жезус получил травму в матче с Борнмутом в феврале этого года. Сломанная кость заставила футболиста перенести операцию. Сейчас Габриэль по-прежнему передвигается на костылях.

Тем ни менее, Жезус настроен на воссоединение с командой Пепа Гвардиолы уже в этом сезоне.

"Я не знаю, у меня нет предсказаний касательно моего возвращения, но, я надеюсь, что в этом сезоне я все же смогу сыграть в некоторых матчах", — приводит слова футболиста SporTV.

"Благодаря усилиям, не только моим, но всех физиотерапевтов и врачей, сейчас я в порядке. Это было нелегко для меня".

"Это моя первая травма в карьере, поэтому так было так сложно".

За Горожан 19-летный бразилец успел сыграть 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

