Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре доволен тем стилем игры, который команда демонстрирует при Хосепе Гвардиоле и не хотел бы выступать за коллектив, который делает ставку на оборону.

Будущее Яя Туре пока что остается неизвестным – в следующем сезоне ивуариец может выступать уже не за Ман Сити. Тем не менее, сейчас Яя рад играть в команде Хосепа Гвардиолы.

"Мы все желаем играть в том стиле, в котором играем сейчас. Лично я не хочу быть в оборонительной команде. Защищаться сложно. Тем, кто любит футбол, скучно постоянно обороняться", — заявил Туре в интервью официальному сайту Манчестер Сити.

"Стиль, в котором мы играем сейчас, самый лучший. Конечно же, мы делаем все, что в наших силах и поэтому у нас всегда есть хорошие моменты, чтобы забить. Мы упустили их в игре с Ливерпулем (1:1), но иногда такое случается. Возможно потому, что мы играли каждые три дня в марте".

Контракт 33-летнего Туре с Ман Сити истекает в конце сезона. Яя желает остаться в клубе, но пока еще не известно, входит ли он в планы Хосепа Гвардиолы. Ранее слухи связывали ивуарийца с Интером.