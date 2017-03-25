Англия

Форвард Тоттенхэма Винсент Янссен может продолжить карьеру в Турции.

Турецкий Галатасарай хотел бы усилить свою линию атаки голландским форвардом Винсентом Янссеном.

22-летний нападающий проводит первый сезон в Тоттенхэме, однако пока этот трансфер выглядит неудачным. Похожего мнения придерживается и Маурисио Почеттино, который пытался мотивировать форварда своей критикой, что не возымело должного эффекта.

В свою очередь, Галатасарай проводит неудачный сезон и видит выход в усилении состава летом. За Янссена клуб готов выложить 17 миллионов евро, что чуть меньше той суммы, которую заплатил за игрока Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Янссен сыграл 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.