Форвард Тоттенхэма Винсент Янссен может продолжить карьеру в Турции.
Галатасарай попробует подписать Янссена, Getty Images
25 марта 2017, 19:12
Турецкий Галатасарай хотел бы усилить свою линию атаки голландским форвардом Винсентом Янссеном.
22-летний нападающий проводит первый сезон в Тоттенхэме, однако пока этот трансфер выглядит неудачным. Похожего мнения придерживается и Маурисио Почеттино, который пытался мотивировать форварда своей критикой, что не возымело должного эффекта.
В свою очередь, Галатасарай проводит неудачный сезон и видит выход в усилении состава летом. За Янссена клуб готов выложить 17 миллионов евро, что чуть меньше той суммы, которую заплатил за игрока Тоттенхэм.
В нынешнем сезоне Янссен сыграл 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.