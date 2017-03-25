Англия

В ближайшие годы лондонский Арсенал может кардинально измениться.

Неопределенность с будущим главного тренера Канониров Арсена Венгера далеко не единственная проблема Арсенала.

Летом 2018-го года сразу у 12 игроков команды истекут контракты с клубом.

Речь идет об Аароне Рэмси, Алексисе Санчесе, Месуте Озиле, Алексе Окслейде-Чемберлене, Джеке Уилшире, Войцехе Щесны, Санти Касорле, Киране Гиббзе, Пере Мартезакере, Карле Дженкинсоне, Жоэле Кэмпбелле и Яя Саного.

Отметим, что вот уже на протяжении нескольких последних месяцев руководству Арсенала не удается убедить пролонгировать соглашения лидеров команды — Месута Озила и Алексиса Санчеса.