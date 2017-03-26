Англия

Голландский защитник Лацио Стефан де Врей может продолжить карьеру в Эвертоне.

Наставник Эвертона Рональд Куман хотел бы видеть в команде своего соотечественника Стефана Де Врея.

У центрального защитника близится к завершению контракт с Лацио, а сам футболист не планирует его продлевать. Предполагается, что римляне попытаются выгодно продать 25-летнего игрока.

Ириски готовы потратить 34 миллиона евро на покупку Де Врея, но им предстоит выдержать большую конкуренцию с Интером и Челси.

Эвертон не является фаворитов на покупку Де Врея, однако руководство рассчитывает, что фигура Рональда Кумана на тренерском мостике послужит аргументом для перехода голландца.

Стоит отметить, что Интер уже согласовал условия личного контракта с Де Вреем.