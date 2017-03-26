Англия

Защитник Саутгемптона Верджил ван Дейк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Ливерпуль и Челси хотят усилить позицию центрального защитника. Главной целью английских грандов является защитник Саутгемптона Верджил ван Дейк. Об этом сообщает Standard.co.uk.

Главным препятствием для совершения трансфера может стать стоимость ван Дейка, святые планируют получить за голландца около 60 миллионов евро.

Контракт ключевого защитника Святых рассчитан до середины 2022 года.

В текущем сезоне 25-летний ван Дейк сыграл 30 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.