Англия

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что операция защитника команды Шимуса Коулмэна прошла успешно.

Встреча Уэльса и Ирландии 24 марта завершилась нулевой ничьей. Матч был ознаменован жуткой травмой защитника ирландцев Шимуса Коулмэна – двойной перелом ноги после подката валлийца Нила Тейлора.

Коулмэну потребовалась кислородная маска, после чего его увезли со стадиона сразу в госпиталь святого Винсента.

"Вчера (в субботу) утром в 8:30 Шимус был прооперирован. Все прошло успешно. До него дошло все произошедшее и он очень разочарован", — заявил О'Нил.

"Понадобится некоторое время на лечение, ведь это двойной перелом. Я знаю, что доктора очень довольны тем, как прошла операция. Теперь пришел черед восстановления".

"Я видел Коулмэна в вечер после травмы. Он был растерян. Это серьезный удар для парня, который проводил великолепный сезон в клубе, а также был отличным капитаном для своей сборной".

Сроки восстановления Коулмэна пока не называются.