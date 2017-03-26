Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что операция защитника команды Шимуса Коулмэна прошла успешно.
Шимус Коулмэн, sportsfile
26 марта 2017, 14:58
Встреча Уэльса и Ирландии 24 марта завершилась нулевой ничьей. Матч был ознаменован жуткой травмой защитника ирландцев Шимуса Коулмэна – двойной перелом ноги после подката валлийца Нила Тейлора.
Коулмэну потребовалась кислородная маска, после чего его увезли со стадиона сразу в госпиталь святого Винсента.
"Вчера (в субботу) утром в 8:30 Шимус был прооперирован. Все прошло успешно. До него дошло все произошедшее и он очень разочарован", — заявил О'Нил.
"Понадобится некоторое время на лечение, ведь это двойной перелом. Я знаю, что доктора очень довольны тем, как прошла операция. Теперь пришел черед восстановления".
"Я видел Коулмэна в вечер после травмы. Он был растерян. Это серьезный удар для парня, который проводил великолепный сезон в клубе, а также был отличным капитаном для своей сборной".
Сроки восстановления Коулмэна пока не называются.