Англия

Манчестер Сити продолжает охотиться на защитника Тоттенхэма Денни Роуза.

Об интересе Горожан к Роузу стало известно в январе этого года. Впоследствии наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола заявил, что хочет видеть в своей команде больше английских футболистов, что только подогрело слухи о потенциальном трансфере игрока Шпор.

Как информирует британская пресса, именно Роуз является одной из главных целей Ман Сити на будущее лето. Отмечается, что переход Роуза является первым шагом для перестройки команды из Манчестера.

Более того, согласно источнику, наставник Горожан Хосеп Гвардиола не сомневается в успешности переговоров. Ожидается, что за 26-летнего футболиста Ман Сити заплатит около 60 миллионов евро.

Также в этот переход можно поверить ввиду того, что Тоттенхэм связывают с защитником Ман Юнайтед Люком Шоу. Похоже, что именно игрок МЮ будет призван для того, чтобы заменить Роуза.

Действующее соглашение Роуза с Тоттенхэмом рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.