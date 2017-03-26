Англия

Защитник Лацио Стефан де Врей желает продолжить свою карьеру в стане Челси.

Об интересе Челси к Де Врею стало известно еще прошлым летом. Тогда в оформлении трансфера был заинтересован лично наставник Синих Антонио Конте.

Позднее в прессе писали об интересе со стороны Ман Юнайтед, Эвертона и снова Челси. Вариант с Ирисками возник буквально сегодня.

Тем не менее, уже сейчас итальянские СМИ информируют о том, что Де Врей намерен отказать Эвертону, так как рассчитывает оказаться в Челси.

Действующее соглашения Де Врея с Лацио рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне 25-летний голландец провел за Орлов 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.