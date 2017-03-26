Англия

Похоже, что в ближайшее трансферное окно полузащитник Темуе Бакайоко сменит Монако на Челси.

Об интересе Челси к Бакайоко стало известно в конце 2016 года. Тогда кроме 22-летнего полузащитника Синие интересовались защитником Монегасков Джибрилем Сидибе, однако дальше разговоров дело не зашло.

Теперь TuttoMercatoWeb настаивает на том, что Пенсионерам удалось убедить руководство французского клуба расстаться с Бакайоко. Согласно источнику, Челси договорился с Монако о сделке, которая обойдется англичанам в 40 миллионов евро.

Отметим, ранее сообщалось, что Бакайоко является приоритетной целью Манчестер Юнайтед, а сам футболист заявлял о своей готовности пополнить ряды ПСЖ.

Действующее соглашение Бакайоко с Монако рассчитано до середины 2019 года. В текущем сезоне 22-летний француз провел за свою команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.