Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте рассказал о том, что мог не оказаться в Лестере в сезоне 2015-2016.

Один из самых ярких игроков английской Премьер-лиги на данный момент вовсе не планировал переезжать на Туманный Альбион.

Сегодня 25-летний хавбек близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Англии дважды подряд с двумя разными клубами. Кроме того, по мнению многих, именно Нголо заслуживает звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона. Больше всего от подобного поворота в карьере Канте локти грызут в Марселе, куда футболист хотел перейти в 2015 году.

"Среди клубов, которые больше всего хотели меня подписать, были Марсель и Лестер", — сказал Нголо в интервью Canal +.

"Я думал, что мне стоит пройти через определенный этап во Франции. Я помню поколение Мамаду Нианга, Франка Рибери и Самира Насри – мне очень нравился Марсель, особенно его выступления в Лиге чемпионов".

Кроме того, Канте поделился своим мнением относительно возможных кандидатов на звание лучшего игрока года в Англии.

"В АПЛ есть несколько игроков, заслуживающих выиграть этот приз. Среди моих одноклубников это Эден Азар, Диего Коста и Давид Луис", — считает Нголо.

В нынешнем сезоне на счету Канте 27 матчей в Премьер-лиги, в которых он отметился одним забитым мячом.