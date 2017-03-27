Англия

В ближайшее время полузащитник Арсенала Месут Озил встретится с представителями Канониров для обсуждения продления соглашения.

Действующий контракт Озила с Арсеналом истекает летом 2018 года, а стороны на протяжении нескольких месяцев не могут прийти к согласию по поводу продления соглашения.

В прессе писали о том, что немец требует значительно увеличить его заработную плату, что идет в разрез с философией лондонского клуба.

"У меня на руках контракт с Арсеналом до 2018 года, и мне очень комфортно в Лондоне. Скоро мы обсудим с руководством продление контракта, после чего примем окончательное решение", — приводит слова Озила Sky Sports.

"Моя мечта — победа в Лиге чемпионов. Почему бы мне не сделать это с Арсеналом? Понятно, что сейчас у нашей команды не самый простой период и, конечно же, нас не устраивает шестое место. Тем не менее, я убежден, что скоро мы догоним наших соперников".

После сыгранных двадцати девяти туров АПЛ Арсенал с 50-ю очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от пятого МЮ на 2 балла, от четвертого Ливерпуля — на 6.