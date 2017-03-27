Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард не желает сменить команду, даже несмотря на то, что не всегда играет в основе.

Лингарду пока что не удается завоевать место в основе Манчестер Юнайтед. Джесси лишь 10 раз выходил в основном составе манкунианцев на матчи Премьер-лиги.

"У меня есть действующий контракт. Кроме того, ведутся переговоры по новому соглашению… Да и мое сердце принадлежит Олд Траффорд", — заявил Лингард, находящийся в МЮ с 7 лет.

"Конкуренция за место в основе очень высока, но я считаю, что это идет на благо команде. Нужно сражаться за свое место и это заряжает тебя на тренировках. Когда получаешь шанс, ты делаешь все, чтобы воспользоваться им".

Манчестер Юнайтед на данный момент идет на 5-м месте в Премьер-лиге. 1 апреля подопечные Жозе Моуриньо сыграют с Вест Бромвичем.