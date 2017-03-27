Англия

Защитник менхенгладбахской Боруссии Андреас Кристенсен намерен впечатлить главного тренера Челси Антонио Конте.

Кристенсен уже второй год выступает за Боруссию М на правах аренды из Челси.

Ранее немецкие и британские СМИ писали, что летом 20-летний датчанин вернется в Челси, в то время как за него готовы побороться Барселона и Ювентус.

Впоследствии информацию о возвращении в Англию подтвердил агент футболиста.

"Если я все-таки вернусь в Англию, то мне нужно будет впечатлить Антонио Конте до старта сезона", — сказал Кристенсен в интервью дасткой газете BT.

В текущем сезоне Кристенсен провел за свою команду 33 матча во всех турнирах и забил 1 гол.