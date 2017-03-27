Англия

Защитник Манчестер Сити Пабло Сабалета рассказал о подходе тренера команды Хосепа Гвардиолы к подготовке футболистов.

С момента прихода Гвардиолы на пост главного тренера Горожан игрокам пришлось пережить немало изменений. Испанский наставник наложил запрет на ряд продуктов, таких как пицца и фруктовый сок, запретил пользоваться мобильными гаджетами на тренировочной базе и даже попросил футболистов не делать экстравагантных причесок в стиле Погба.

Несмотря на все тяготы, Сабалета впечатлен тем, как Гвардиола готовит команду к матчам. При этом аргентинец признал, что некоторым его партнерам по команде бывает скучно во время просмотра видеозаписей с играми.

"Гвардиола постоянно пытается улучшить игроков и команду. Он любит, чтобы атака начиналась с задней линии, а владеющий мячом игрок имел несколько вариантов для ее продолжения", — рассказал аргентинец.

"Хосеп всегда пытается дать вам как можно больше информации и помогает принимать верные решения. То, как он готовится к играм – просто фантастика".

"Мы смотрим много видео, и я знаю, что некоторым игрокам скучно делать это каждый день. Другие же действительно любят футбол и наслаждаются просмотром. Я говорю о записях длиной 20-25 минут, а не час или два", — поведал Сабалета.

В данный момент Манчестер Сити находится на 3 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда Гвардиолы проведет против Арсенала на выезде.