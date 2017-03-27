Англия

Защитник Челси Курт Зума cчастлив в Лондоне, однако не исключает возможность годичной аренды в другой клуб.

Французский футболист сыграл меньше 30 минут в Премьер-лиге в нынешнем сезоне из-за травмы колена, полученной еще прошлой зимой. Сейчас же Курт вернулся на поле и готов бороться за место в составе команды Антонио Конте.

"Моя цель – проявить себя в Челси", — сказал Зума.

"Когда я пришел в клуб два с половиной года назад, у меня сразу появилось желание остаться здесь. Я очень счастлив. Я не фокусируюсь на будущем и больше думаю о настоящем. У нас есть очень хороший состав и все идет отлично. Мы хотим совершать великие вещи".

"Аренда перед чемпионатом мира? Почему бы и нет. Увидим в конце сезона, но сейчас я сосредоточен на Челси", — сказал Курт.