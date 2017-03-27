Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата проанонсировал предстоящие матчи своей команды.
Хуан Мата, Getty Images
27 марта 2017, 17:02
Атакующий хавбек Красных дьяволов Хуан Мата в своем бологе на официальном сайте Манчестер Юнайтед поделился мнением о апрельских матчах.
"Вест Бромвич, Эвертон, Сандерленд, Андерлехт, Челси, Бернли, Манчестер Сити и Суонси... Это список из 8 команд, против которых нам предстоит играть в сумасшедшем апреле, включая две игры Лиги Европы с Андерлехтом", — написал Мата.
Это реальность, я не жалуюсь. Мы должны показать лучшее, на что мы способны. Это будет вызовом для нас. Надеюсь, мы добьемся успехов".
В субботу, 1 апреля, на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед в 30-м туре АПЛ примет Вест Бромвич Альбион.