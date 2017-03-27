Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата проанонсировал предстоящие матчи своей команды.

Атакующий хавбек Красных дьяволов Хуан Мата в своем бологе на официальном сайте Манчестер Юнайтед поделился мнением о апрельских матчах.

"Вест Бромвич, Эвертон, Сандерленд, Андерлехт, Челси, Бернли, Манчестер Сити и Суонси... Это список из 8 команд, против которых нам предстоит играть в сумасшедшем апреле, включая две игры Лиги Европы с Андерлехтом", — написал Мата.

Это реальность, я не жалуюсь. Мы должны показать лучшее, на что мы способны. Это будет вызовом для нас. Надеюсь, мы добьемся успехов".

В субботу, 1 апреля, на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед в 30-м туре АПЛ примет Вест Бромвич Альбион.