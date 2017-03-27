Англия

Футбольная Ассоциация оштрафовала Манчестер Сити на 35 тысяч фунтов за неспособность контролировать игроков.

В понедельник 20 марта ФА предъявила обвинения Манчестер Сити за поведение игроков в матче Премьер-лиги против Ливерпуля.

Это касалось инцидента, который произошел на 50-й минуте матча, когда игроки Сити окружили рефери Майкла Оливера, назначившего пенальти в ворота Горожан.

Манчестер Сити согласился с обвинениями и выплатит штраф в размере 35 тысяч фунтов.