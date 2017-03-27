Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре прокомментировал предстоящие матчи Горожан.

Хавбек Горожан Яя Туре считает, что предстоящие матчи в АПЛ с Арсеналом (2 апреля) и Челси (5 апреля) — это шанс для Манчестер Сити завершить сезон в ТОП-4.

"Мы должны хорошо подготовится к следующему матчу. Я намерен отдохнуть во время международного перерыва и запастись силами перед важнейшими поединками с Арсеналом и Челси — это наш шанс завершить сезон в четверке лучших. Мы должны сыграть как можно лучше и постараться заработать шесть очков за эти матчи", — цитирует Туре официальный сайт Манчестер Сити.

"На своем поле оппонент будет атаковать – такая игра больше подходит нам. Не многие команды атакуют нас на Этихаде, а таким игрокам, как Сане и Стерлинг, нужен простор для действий и возможность разыгрывать свои атаки. Но не будем загадывать: Челси силен во всех отношениях, в таком матче все может случиться"

В текущем сезоне Яя Туре сыграл 22 матча, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.