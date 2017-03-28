Англия

Защитник Ливерпуля, сейчас играющий за Кристал Пэласа на правах аренды, Мамаду Сахо может заменить Вирджила Ван Дейка в Саутгемптоне, если тот покинет команду летом.

Летом Ван Дейк будет одним из самых востребованных футболистов на трансферном рынке, его клуб ожидает получить предложения по трансферу Вирджила в размере более 55 миллионов евро.

The Telegraph сообщает, что главным претендентом на приобретение голландца сейчас является Челси, а конкуренцию в борьбе за защитника лондонскому клубу может составить Манчестер Сити.

Святые готовятся к продаже своего лучшего защитника, и уже сейчас нашли возможную замену Вирджилу.

Речь идет о защитнике Кристал Пэлас Мамаду Сахо, которой, принадлежит Ливерпулю. Так как в арендном соглашении Сахо отсутствует право выкупа игрока, Орлам придется серьезно побороться за футболиста летом, если они хотят оставить француза в своей команде.

В текущем сезоне Сахо провел 9 матчей во всех турнирах за Кристал Пэлас.

