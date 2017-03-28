Джованни Симеоне, Getty Images
28 марта 2017, 09:06
Джовани проводит свой первый сезон в европейском футболе, но не смотря не это интерес к нему проявляют целый ряд ведущих команд, среди которых Атлетико и Вильярреал.
Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на Il Secolo XIX, в гонку за Джованни вступил Эвертон.
Сейчас Дженоа оценивает 21-летнего аргентинца в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне за свою команду Симеоне 27 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил десять голов и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что ранее отец футболиста заявлял, что не станет подписывать Джовани в свою команду.