Англия

Ириски вступили в гонку за нападающего Дженоа Джованни Симеоне

Джовани проводит свой первый сезон в европейском футболе, но не смотря не это интерес к нему проявляют целый ряд ведущих команд, среди которых Атлетико и Вильярреал.

Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на Il Secolo XIX, в гонку за Джованни вступил Эвертон.

Сейчас Дженоа оценивает 21-летнего аргентинца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне за свою команду Симеоне 27 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил десять голов и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что ранее отец футболиста заявлял, что не станет подписывать Джовани в свою команду.