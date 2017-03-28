Англия

Если Реал сделает предложение по трансферу хавбека Челси Эдена Азара, оно будет рассмотрено, но лондонский клуб желает сохранить бельгийца.

Руководство Реала и тренер команды Зинедин Зидан являются давними поклонниками таланта Азара. В нынешнем сезоне игра бельгийца вновь засияла прежними красками (после ужасающей предыдущей кампании). Предполагается, что летом Эден станет главной трансферной целью Сливочных.

Marca утверждает, что руководство Челси уведомило Азара, что будет рассматривать предложения по его трансферу. При этом Пенсионеры настроены на то, чтобы сохранить бельгийца.

Предполагается, что летом Челси потратит на трансферы около 200 млн евро и это должно убедить Эдена остаться в клубе. СМИ приписывают Синим интерес к защитнику Вирджилу ван Дейку (Саутгемптон), хавбекам Хамесу Родригесу (Реал), Темуе Бакайоко (Монако) и форвардам Альваро Морате (Реал) и Ромелу Лукаку (Эвертон).