Англия

Вингер Арсенала Алексис Санчес стал объектом интереса со стороны Челси.

Главный тренер Челси Антонио Конте рассматривает возможность трансфера лидера Арсенала Алексиса Санчеса. Наставник уже обсуждает летние трансферы с руководством и чилиец занимает особое место в списке приоритетов.

Главным преимуществом для осуществления этого трансфера является желание Алексиса бороться за титулы и найти более амбициозный клуб.

При этом, руководство Канониров категорически против перехода чилийца в любой другой английский клуб и рассчитывает продать игрока в зарубежный чемпионат.

Арсенал так и не смог договориться с Санчесом по новому контракту. Игрок требовал оклад в 250 тысяч фунтов в неделю, при том, что его нынешняя зарплата составляет 130 тысяч фунтов в неделю.

Конкуренцию Челси в споре за Санчеса могут составить ПСЖ, Интер и Ювентус.