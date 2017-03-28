Вингер Арсенала Алексис Санчес стал объектом интереса со стороны Челси.
Челси хочет переманить Санчеса, Getty Images
28 марта 2017, 18:33
Главный тренер Челси Антонио Конте рассматривает возможность трансфера лидера Арсенала Алексиса Санчеса. Наставник уже обсуждает летние трансферы с руководством и чилиец занимает особое место в списке приоритетов.
Главным преимуществом для осуществления этого трансфера является желание Алексиса бороться за титулы и найти более амбициозный клуб.
При этом, руководство Канониров категорически против перехода чилийца в любой другой английский клуб и рассчитывает продать игрока в зарубежный чемпионат.
Арсенал так и не смог договориться с Санчесом по новому контракту. Игрок требовал оклад в 250 тысяч фунтов в неделю, при том, что его нынешняя зарплата составляет 130 тысяч фунтов в неделю.
Конкуренцию Челси в споре за Санчеса могут составить ПСЖ, Интер и Ювентус.