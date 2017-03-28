Англия

Представители лондонских Арсенала и Тоттенхэма проведут встречу с агентом нападающего Сампдории Патрика Шика.

Чешский нападающий считается одним из самых перспективных нападающих Европы и в его контракте с Сампдорией прописана сумма отступных в размере 25 млн. евро.

В среду 29 марта менеджер Канониров Арсен Венгер лично встретится с Павелом Пашкой в Лондоне, после чего агент 21-летнего нападающего проведет встречу со скаутом Тоттенхэма Стивом Хитченом.

Помимо представителей Премьер-лиги в подписании Шика заинтересован миланский Интер.

В текущем сезоне нападающий провел за Сампдорию 23 матча в Серии А, 5 из которых в стартовом составе, и забил 7 голов.