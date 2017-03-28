Англия

Этим летом менеджеру Вест Хэма Славену Биличу не будет предложен новый контракт, поскольку руководство клуба обеспокоено последними результатами.

В 2017 году Вест Хэм набрал только 11 из 30 возможных очков в Премьер-лиге, проиграв последние три встречи, и вылетел из Кубка Англии.

И хотя руководство Молотков не намерено увольнять Билича, который остается популярной фигурой в клубе, переговоры о новом контракте будут отложены.

Действующий контракт Билича с Вест Хэмом заканчивается летом 2018 года и новый контракт ему будет предложен не ранее января следующего года.