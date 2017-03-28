Англия

Защитник Эвертона Фил Ягелка хотел бы порадовать травмированного Шимуса Коулмэна хорошими результатами в важных матчах.

Чемпионат Англии возобновится для Эвертона принципиальным матчем с Ливерпулем. Ириски не могут победить на Энфилде с 1999 года, а встреча будет проходить на фоне жуткой травмы защитника Шимуса Коулмэна. Помимо этого, вскоре Эвертону играть еще и матч с МЮ.

"Нас ждут две большие игры, и Шимус хочет, чтобы мы сыграли хорошо и добыли хороший результат", — сказал Фил Ягелка.

"Мы все переживаем за него и я уверен, что он будет следить за нашей игрой по телевизору и поддерживать нас".

"Нам не нужно никакой дополнительной мотивации на такие матчи, но события последних дней подстегивают нас еще больше. Было бы хорошо поговорить с Шимусом перед этими играми", — добавил защитник Эвертона.

Напомним, что Шимус Коулмэн был успешно прооперирован после двойного перелома ноги.