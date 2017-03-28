Англия

Экс-тренер Лестера Клаудио Раньери рассказал о своих эмоциях после отставки.

Клаудио Раньери признался, что был больше удивлен, нежели огорчен своей отставкой с поста тренера Лестера.

"Это был шок. Я никогда не испытывал ничего похожего. Я многому научился за свою долгую карьеру, но я впервые был так шокирован. В конце-концов, такое происходит в футболе", — признался Раньери.

"Это мой мир. Я начал тренировать в Катандзаро. Были поля без травы, временами у нас не было воды и тренировочной экипировки. Мне приходилось все это решать самому. Но я никогда никого не запрягал, поэтому, все мои достижения были результатом моей же работы", — вспоминает тренер.

На вопрос об успехах Лестера после его увольнения Раньери пока не захотел отвечать.

"Меня пригласили в Англию прокомментировать один из матчей в апреле и я согласился. Я не хочу говорить об этом до указанной даты. Все началось в Англии, там все и должно продолжиться", — анонсировал Раньери интересную информацию о своем уходе из Лестера.

Стоит отметить, что Палермо рассчитывает пригласить Раньери на пост тренера.