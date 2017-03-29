Англия

Тренер МЮ Жозе Моуриньо видит в полузащитнике Эрике Дайере замену Майклу Каррику.

Манчестер Юнайтед, надеящийся все-таки заполучить путевку в Лигу чемпионов, уже сейчас активно отрабатывает возможные варианты для усиления состава.

Несмотря на то, что тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино объявил, что для него Эрик Дайер бесценен, Красные Дьяволы все же решили назвать свою цену — 40 миллионов фунтов. Тем более далеко не факт, что Почеттино останется у руля Шпор, а его преемник может оказаться более сговорчив.

Жозе Моуриньо полагает, что Дайер может стать идеальной заменой Майклу Каррику, дни которого на Олд Траффорд сочтены.